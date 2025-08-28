Жителей Краснолесского в Тульской области обследовала бригада медиков

Бригада медработников 21 августа обследовала жителей поселка Краснолесского Узловского района Тульской области на базе фельдшерско-акушерского пункта. Повышение доступности медицинской помощи — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Врачи совершили пятый выезд в ходе Всероссийского проекта «Добро в село». Его цель — приблизить медицинскую помощь к жителям отдаленных районов и повысить доступность медицинских знаний.
Около 30 сельчан получили консультации у врача-терапевта и офтальмолога, сдали анализы крови, сделали флюорографию и ЭКГ. Женщин обследовали гинеколог и маммолог. Врачи также осмотрели на дому маломобильных пациентов.
Волонтеры-медики получили опыт работы. Они оказывали помощь персоналу при диагностических процедурах и давали жителям рекомендации по поддержанию здоровья.
Напомним, что выезды медиков в рамках акции «Добро в село» уже состоялись в Щекинском, Киреевском и Веневском районах. В планах — Алексинский, Заокский и Ефремовский районы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.