Путин похвалил новые трамваи в Саратове

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил новые трамваи «Львенок» и «Витязь» в Саратове.
В четверг президент принял главу Саратовской области Романа Бусаргина. На встрече губернатор рассказал Путину о модернизации трамвайных сетей: в регионе обновлена часть подвижного состава, в том числе курсируют новые трамваи «Львёнок», «Богатырь» и «Витязь».
«Красивые трамваи», — сказал Путин.
Бусаргин доложил, что новые трамваи производит «Трансмашхолдинг», а корпуса собираются в Энгельсе.