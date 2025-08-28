Ричмонд
Путин похвалил новые трамваи в Саратове

Путин похвалил новые трамваи «Львенок» и «Витязь» в Саратове.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил новые трамваи «Львенок» и «Витязь» в Саратове.

В четверг президент принял главу Саратовской области Романа Бусаргина. На встрече губернатор рассказал Путину о модернизации трамвайных сетей: в регионе обновлена часть подвижного состава, в том числе курсируют новые трамваи «Львёнок», «Богатырь» и «Витязь».

«Красивые трамваи», — сказал Путин.

Бусаргин доложил, что новые трамваи производит «Трансмашхолдинг», а корпуса собираются в Энгельсе.