Путин похвалил новые трамваи в Саратове

В четверг президент принял главу Саратовской области Романа Бусаргина. На встрече губернатор рассказал Путину о модернизации трамвайных сетей: в регионе обновлена часть подвижного состава, в том числе курсируют новые трамваи «Львёнок», «Богатырь» и «Витязь».