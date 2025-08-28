Новосибирцы с 1 сентября смогут подключить проездной к банковской карте

В Новосибирске с 1 сентября студенты и школьники смогут подключить свою банковскую карту к проездному «Карта жителя Новосибирской области». Об этом КП-Новосибирск на «Технопроме-2025» рассказал Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области.
— И для студентов, и для школьников есть возможность подключить свои банковские карты любого банка к проездным. Не надо будет отдельно пополнять транспортную карту, или в случае утери писать заявление и переоформлять её. Подключить карту к проездному можно будет в приложении «Карта жителя Новосибирской области», — рассказал он.