Кравцов высказался о нашумевшем макете школьной формы

Кравцов: Минпросвещения не имеет отношения к резонансному макету школьной формы.

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Минпросвещения РФ не имеет никакого отношения к разработке макета школьной формы, который вызвал общественный резонанс, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

В августе в ряде СМИ появилась информация, что Минпросвещения РФ якобы определило для всех школ единый стандарт формы. На прошедшей ранее пресс-конференции были представлены два образца одежды учащихся — для мальчика (пиджак, брюки, рубашка и галстук) и девочки (пиджак, блуза, юбка). Макет данной формы вызвал общественный резонанс.

«Буквально месяц назад в средствах массовой информации говорилось о том, что министерство просвещения рекомендует определенную школьную форму, это абсолютно не соответствует действительности. Та пресс-конференция, которая была, никакого отношения к министерству просвещения не имела», — сказал Кравцов в ходе выставки «История школьной формы 1900−2025».

Он добавил, что по закону каждая школа может определить тот или иной фасон школьной формы.

С 3 сентября вступают в силу изменения в приказ Росстандарта, утверждающие ГОСТ школьной формы. Типовые требования носят рекомендательный характер.

Применение параметров ГОСТа образовательными организациями направлено на повышение качества формы, обеспечение безопасности, комфорта и износостойкости одежды для учащихся.