Кравцов высказался о нашумевшем макете школьной формы

«Буквально месяц назад в средствах массовой информации говорилось о том, что министерство просвещения рекомендует определенную школьную форму, это абсолютно не соответствует действительности. Та пресс-конференция, которая была, никакого отношения к министерству просвещения не имела», — сказал Кравцов в ходе выставки «История школьной формы 1900−2025».