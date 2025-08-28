В Судогде Владимирской области провели профориентационную игру для детей

Благодаря интерактивному формату участники смогли расширить свои знания о мире профессий, а также вспомнить старые и открыть новые специальности. В ходе игры ребята решали креативные задания, отвечали на вопросы из разных сфер — от IT и медицины до сельского хозяйства и производства. Это позволило им не только проявить эрудицию, но и задуматься о том, какие навыки и качества важны для разных профессий.