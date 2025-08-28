В Судогде Владимирской области провели профориентационную игру для детей

Сотрудники кадрового центра «Работа России» в Судогде Владимирской области провели для подростков профориентационное мероприятие «Своя игра» на базе загородного оздоровительного лагеря «Факел». Оно прошло в процессе реализации национального проекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве экономического развития и промышленности.
Благодаря интерактивному формату участники смогли расширить свои знания о мире профессий, а также вспомнить старые и открыть новые специальности. В ходе игры ребята решали креативные задания, отвечали на вопросы из разных сфер — от IT и медицины до сельского хозяйства и производства. Это позволило им не только проявить эрудицию, но и задуматься о том, какие навыки и качества важны для разных профессий.
Особый интерес у подростков вызвали блоки, посвященные современным и перспективным профессиям будущего: специалистам по робототехнике, экологам, аналитикам данных, разработчикам экологичных технологий.
Отметим, что такие профориентационные мероприятия кадровых центров помогают школьникам определить свои интересы, способности и предпочтения, что способствует выбору подходящей профессии. Это важно для формирования правильного карьерного пути и повышения мотивации к учебе.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.