Более 3,3 тысячи детей Башкирии стали жертвами укусов клещей

По состоянию 34-ю неделю 2025 года в Башкирии с жалобами на присасывание клещей в медицинские организации обратились 9 422 человека, из них 3 367 — дети. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора республики.
Несмотря на дождливую погоду и похолодание, специалисты ведомства рекомендуют продолжать соблюдать меры безопасности: носить плотную светлую одежду, заправлять брюки в носки, избегать высокой травы и кустарников, использовать репелленты, а также тщательно осматривать себя, одежду и домашних животных после прогулок.
В случае укуса клеща необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью. Для прохождения полного курса вакцинации к следующему сезону следует обратиться в медицинскую организацию по месту жительства для включения в персонифицированный план иммунизации.