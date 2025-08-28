Ударная стойкость дронов повышена на 20%

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты МГТУ им. Н. Э. Баумана разработали полимерные композиционные материалы, повышающие на 20% стойкость беспилотников к ударной нагрузке. Авторы намерены запустить малосерийное производство усовершенствованных корпусов для дронов, сообщил ТАСС на полях форума «Технопром» директор Центра компетенций НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н. Э. Баумана Евгений Александров.
«Мы создали полимерные композиционные материалы на основе термопластичных связующих. Они позволяют повысить ударную стойкость дронов на 20% и более. Такие корпуса будут более прочными», — отметил он в разговоре с ТАСС.
Прочность корпуса БПЛА важна при высокой нагрузке на дрон — частых взлетах и приземлениях, а также при использовании аппарата в суровых климатических условиях.
«Формование таких изделий происходит моментально, при охлаждении. Эпоксидные, полиэфирные, винилэфирные и фенольные связующие, которые повсеместно сейчас используют, относительно хрупкие. Им нужно несколько часов, чтобы застыть», — отметил он, добавив, что центр намерен запустить малосерийное производство усовершенствованных корпусов, а также радиолокаторов.
«Свойства новых материалов, цифровые инструменты и короткий цикл формования позволяют получать несколько десятков изделий в сутки», — добавил ученый.
XII Международный форум технологического развития «Технопром-2025» проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа. Ключевая тема в этом году — «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства». ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.