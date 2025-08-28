В Ростове златка изумрудная повредила 320 га ясеня

В Ростове-на-Дону жук-паразит уничтожил часть зеленого каркаса, который теперь нужно восстанавливать. Об этом на пресс-конференции рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Есть проблема: златка изумрудная съела 320 га ясеня в течение пяти лет. Деревья спасти невозможно. Где этот короед появился, деревья нужно спилить и утилизировать, а потом сажать новые, — сообщил Юрий Слюсарь.
Ущерб от насекомого еще подсчитывают, но сумма уже складывается значительная. Этот вопрос находится на контроле властей.
Напомним, летом 2025 года в донской столице сообщали о распространении златки изумрудной на территории Кумженской рощи. В связи с этим планировали обследование карантинной зоны, а также уборку пострадавших деревьев в 2026 году.
