Минпросвещения разработало рекомендации по проведению школьных линеек

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В России разработали рекомендации по проведению 1 сентября Дня знаний для школьников и студентов колледжей, сообщили РИА Новости в Минпросвещения.
«В число рекомендаций входят разработка плана обеспечения безопасности, привлечение охраны для предупреждения чрезвычайных ситуаций, организация дежурства медицинского работника и формирование списков для пропускного режима», — говорится в сообщении.
Рекомендации разработал подведомственный министерству Институт изучения детства, семьи и воспитания.
«В первую очередь она должна быть безопасной и интересной для детей. Мы последовательно выступаем за формирование патриотического сознания и уважительного отношения к государственным символам среди молодежи», — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Центральными событиями дня станут церемония выноса и поднятия Государственного флага Российской Федерации, а также исполнение Государственного гимна.
Торжественное мероприятие может пройти в актовом или спортивном зале, а также на улице — решение принимается образовательной организацией в зависимости от погодных условий.
С приветственным словом рекомендовано выступить руководителям образовательных организаций, гостям и родителям, удостоенным государственных наград, а также участникам специальной военной операции. Особое внимание уделено приглашению ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы.
Кроме того, в День знаний проведут первое в новом учебном году внеурочное занятие «Разговоры о важном», темой которого станет «Зачем человеку учиться?».