Жителей Липецка обучили первым шагам в предпринимательстве

На занятии выступила бизнес-тренер и ментор Елена Аверина, которая подробно разобрала ключевые вопросы, волнующие бизнесменов. Участники узнали об эффективных стратегиях быстрого выхода на первый доход, разобрали схемы привлечения клиентов и приемы выгодного позиционирования бизнеса в условиях высокой конкуренции. Также им рассказали о создании финансовой подушки безопасности.