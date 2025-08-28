Жителей Липецка обучили первым шагам в предпринимательстве

Практическое мероприятие для предпринимателей «Бизнес-разборы» состоялось в центре «Мой бизнес» Липецкой области. Подобные встречи направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства, что соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в управлении экономического развития региона.
На занятии выступила бизнес-тренер и ментор Елена Аверина, которая подробно разобрала ключевые вопросы, волнующие бизнесменов. Участники узнали об эффективных стратегиях быстрого выхода на первый доход, разобрали схемы привлечения клиентов и приемы выгодного позиционирования бизнеса в условиях высокой конкуренции. Также им рассказали о создании финансовой подушки безопасности.
Особое внимание было уделено решению типичных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели: отсутствие стартового капитала, высокая загруженность при минимальной результативности и другие. Елена Аверина дала рекомендации по совмещению предпринимательства с основной работой и семейными обязанностями, решению административных вопросов, связанных с налогами и отчетностью.
Записаться на другие подобные мероприятия можно на официальном сайте центра мойбизнес48.рф в разделе «Календарь» и по телефону горячей линии +7 (800) 301−76−75.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.