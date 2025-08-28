В Госдуме предложили сделать нейросети бесплатными для школ и вузов

«Предлагаем рассмотреть возможность предоставления образовательным учреждениям — школам и вузам — бесплатного доступа к передовым нейросетям вашей экосистемы, в частности YandexGPT, а также к облачным сервисам AI Studio и DataSphere для учебных и исследовательских целей», — сказано в документе.