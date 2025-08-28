Ричмонд
В поселке Пятовском Калужской области завершают ремонт школы

Обновленное учебное заведение откроют 1 сентября.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт завершается в средней общеобразовательной школе поселка городского типа Пятовского в Дзержинском районе Калужской области. Ее улучшают по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в администрации района.

Благодаря проведенным работам учреждение получило новый современный вид. В нем заменили полы и коммуникации, улучшили стены и модернизировали помещения. Кабинеты стали более комфортными, теперь в них новое оборудование и удобная мебель. На стенах появились яркие дизайнерские решения. Также в здании оборудованы уютные места отдыха. Обновленное учреждение откроет свои двери 1 сентября.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.