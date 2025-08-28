Выпускник из Иркутска получил награду от Минпросвещения за результаты ЕГЭ

Выпускник школы № 15 из Иркутска Александр Сазонов получил награду от Министерства просвещения за стобалльные результаты на ЕГЭ. Ученик сдавал экзамены по химии, биологии и русскому языку, по каждому предмету он набрал по 100 баллов. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на правительство Иркутской области. Также наградили и других лучших выпускников 2025 года.