Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выпускник из Иркутска получил награду от Минпросвещения за результаты ЕГЭ

Ученик сдавал экзамены по химии, биологии и русскому языку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Выпускник школы № 15 из Иркутска Александр Сазонов получил награду от Министерства просвещения за стобалльные результаты на ЕГЭ. Ученик сдавал экзамены по химии, биологии и русскому языку, по каждому предмету он набрал по 100 баллов. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на правительство Иркутской области. Также наградили и других лучших выпускников 2025 года.

— Сегодня здесь выпускники, набравшие 300−400 баллов, из разных регионов — Москвы, Иркутской, Ростовской, Ярославской и Московской областей. Ваш упорный труд, поддержка учителей, наставников, родителей привели вас к этому успеху, — прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

На встрече также затронули вопросы подготовки к экзаменам, их организации, а также выбор образовательного пути для выпускников. Александр Сазонов подчеркнул, что для эффективной подготовки к испытаниям необходимо разумно распоряжаться временем и уделять внимание отдыху.