В Ташкенте стартует образовательный эксперимент: 12 школ станут площадками для новых технологий и методов обучения

В рамках проекта в этих школах проведут капитальный ремонт классных комнат, создадут кабинеты робототехники и VR-реальности, а также современные лаборатории по физике, химии, биологии и информатике. Все учебные пространства будут оснащены новейшей техникой, а для занятий закупят спортивный инвентарь, художественную литературу и наглядные пособия.
В эти школы педагоги будут отбираться на конкурсной основе. Вести занятия они будут по современным методикам, а их работа станет оцениваться не только по уровню знаний, но и по заинтересованности учеников. В зависимости от успеваемости и вовлеченности школьников, для учителей вводится система дополнительного стимулирования — KPI и премии за результат.
Школы-участники эксперимента станут пилотными площадками для международных систем оценки знаний — PISA, TIMSS, PIRLS, а также стандартов STEAM-образования. Это поможет выстроить процесс обучения на мировом уровне и объективно оценить качество знаний учащихся.
Питание для школьников в этих учебных заведениях будет финансироваться за счёт средств районных бюджетов.
Правда, пока не совсем ясно, стартует ли эксперимент уже в этом учебном году или всё-таки в следующем. Хоким поручил в течение недели разработать концепцию проекта, однако работы по капитальному ремонту и оснащению школ, очевидно, займут не один месяц. Остаётся ждать официальных разъяснений о конкретных сроках начала внедрения новых подходов.