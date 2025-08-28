Патрушев посетил судостроительный колледж и выступил перед студентами

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в преддверии нового учебного года в Санкт-Петербурге посетил «Колледж судостроения, информационных и прикладных технологий», где завершились работы по реновации здания учебного заведения и прилегающей территории.
«Честно говоря, можно только позавидовать тому, что здесь создано для вас. Это очень современное и очень высокотехнологичное учебное заведение. Вы здесь сможете получить и отличные знания, вы сможете делать своими руками то, что захотите, в тех направлениях, которые сейчас очень востребованы», — сказал Патрушев, выступая перед студентами.
Кроме того, в колледже уделено внимание патриотическому воспитанию, что сейчас очень необходимо, добавил Патрушев. Он также отметил очень хорошие условия для занятия спортом.
«Поэтому мне было очень приятно познакомиться с таким учебным заведением. И, честно говоря, у меня бы не было сомнений в том, что надо идти сюда поступать и учиться… Овладевайте знаниями, используйте их в жизни, не только в своей профессии, а по целому кругу направлений деятельности», — сказал помощник главы государства. Патрушев поздравил студентов с наступающим Днем знаний.
Сейчас Колледж судостроения и прикладных технологий — это три учебных и два производственных корпуса, современная учебно-производственная база, где проходят профессиональную подготовку 1,5 тысячи человек. В настоящее время колледж входит в тройку лидеров по национальным рейтингам трудоустройства выпускников.
Как рассказал Патрушеву губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, здание колледжа на Кронштадтской улице было построено в 1965 году и уже не соответствовало требованиям современного образовательного процесса. «Сейчас это первое здание колледжа в городе, которое обновлено по нашему новому “петербургскому стандарту”. Проект, имеющий стратегическое значение для подготовки высококвалифицированных кадров завершён» , — отметил губернатор.
Колледж также получил современную материальную базу: учебные кабинеты и мастерские, которые оборудованы по последнему слову техники, новейшие станки, принтеры для трехмерной печати. Патрушев и Беглов осмотрели производственные мастерские со станками ЧПУ, лаборатории аддитивных технологий и беспилотных систем.
Санкт-Петербург создал новый современный образовательный центр, отвечающий самым высоким требованиям, подчеркнул Беглов. По его словам, это уже принесло практический результат — приём на первый курс в этом году вырос в два раза.
По планам, в наступающем учебном году в колледже откроются пять новых направлений по заявкам судостроительных предприятий, добавил Беглов.
В здании колледжа помощник главы государства и губернатор возложили цветы к мемориальной экспозиции, посвященной студентам и сотрудникам колледжа, погибшим в зоне специальной военной операции. Патрушев и Беглов также приняли участие в высадке деревьев на аллее 80-летия Победы в Великой Отечественной войне во внутреннем дворе учебного заведения.