Патрушев посетил судостроительный колледж и выступил перед студентами

«Поэтому мне было очень приятно познакомиться с таким учебным заведением. И, честно говоря, у меня бы не было сомнений в том, что надо идти сюда поступать и учиться… Овладевайте знаниями, используйте их в жизни, не только в своей профессии, а по целому кругу направлений деятельности», — сказал помощник главы государства. Патрушев поздравил студентов с наступающим Днем знаний.