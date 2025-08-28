Ростовская область получит 8,7 млрд на ливневую канализацию в Левенцовке

Область получила инфраструктурный бюджетный кредит почти на девять млрд рублей. Эти средства направят на строительство ливневой канализации в микрорайоне Левенцовский. Об этом врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в ходе пресс-конференции 28 августа. Без современной дренажной системы эта территория регулярно страдала от подтоплений.
— Проект уже одобрен правительством. Общая стоимость работ составляет 8,7 миллиарда рублей. Из них 1,5 миллиарда будет освоено до конца этого года. Работы начнутся в ближайшее время.
Врио губернатора пояснил, что область не может брать дорогие коммерческие кредиты. Рыночные ставки слишком высоки. Выпуск облигаций также не рассматривается из-за высокой стоимости заимствований.
Инфраструктурный бюджетный кредит стал оптимальным решением.
— Это «длинные» деньги с приемлемой ставкой. Их невозможно привлечь на внутреннем рынке в рамках областного бюджета.
В следующем году область планирует продолжить привлекать подобное финансирование. Есть и другие проекты, требующие крупных инвестиций в инфраструктуру.
Подпишись на нас в Telegram.
Читайте также.
На месте старого ипподрома в Ростове собираются создать парк.