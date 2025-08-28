Ростовская область получит 8,7 млрд на ливневую канализацию в Левенцовке

Область получила инфраструктурный бюджетный кредит почти на девять млрд рублей. Эти средства направят на строительство ливневой канализации в микрорайоне Левенцовский. Об этом врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в ходе пресс-конференции 28 августа. Без современной дренажной системы эта территория регулярно страдала от подтоплений.