Изменения в законе об охране труда могут коснуться многих белорусов

Документом готовятся положения, которые поспособствуют упрощению механизмов организации работы в области охраны труда на всех уровнях. Кроме того, может быть снижена нагрузка на субъекты хозяйствования с учетом применения новых технологий и цифровизации бизнеса, в целом.