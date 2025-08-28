Изменения в законе об охране труда могут коснуться многих белорусов

В Совете по развитию предпринимательства сообщили о готовящихся изменениях в закон об охране труда.
Так, на заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при Минтруда и соцзащиты рассмотрели законпроект об изменении закона об охране труда.
Документом готовятся положения, которые поспособствуют упрощению механизмов организации работы в области охраны труда на всех уровнях. Кроме того, может быть снижена нагрузка на субъекты хозяйствования с учетом применения новых технологий и цифровизации бизнеса, в целом.
Как отметили в экспертном совете, было решено поддержать законопроект с учетом дополнительной проработки его отдельных норм и положений.
