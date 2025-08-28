Ричмонд
Изменения в законе об охране труда могут коснуться многих белорусов

В Беларуси готовятся изменения в закон об охране труда.

Источник: Комсомольская правда

В Совете по развитию предпринимательства сообщили о готовящихся изменениях в закон об охране труда.

Так, на заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при Минтруда и соцзащиты рассмотрели законпроект об изменении закона об охране труда.

Документом готовятся положения, которые поспособствуют упрощению механизмов организации работы в области охраны труда на всех уровнях. Кроме того, может быть снижена нагрузка на субъекты хозяйствования с учетом применения новых технологий и цифровизации бизнеса, в целом.

Как отметили в экспертном совете, было решено поддержать законопроект с учетом дополнительной проработки его отдельных норм и положений.

Еще мы писали, что Минобразования сказало, будут ли наказывать школьников за мобильные телефоны.

А МАРТ не разрешил ввести платную подписку на покупку билетов в сервисе «Оплати».