Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДНР к началу учебного года выдали более 200 школьных наборов

Сенатор Волошин: в ДНР к началу учебного года выдали более 200 школьных наборов.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Нуждающимся детям было выдано больше 200 школьных наборов к началу учебного года в рамках всероссийской акции «Собери ребенка в школу» депутатами Народного совета ДНР, рассказал РИА Новости сенатор от республики Александр Волошин.

«Наша главная цель — не просто передать набор канцелярских принадлежностей. Мы оказываем адресную, точечную поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается. Это дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети наших защитников — участников специальной военной операции, ребята с особенностями, одинокие мамы с ребятишками… От моего лица подарки детям доставят и вручат депутаты Народного совета ДНР… Для них (нуждающихся детей — ред.) этот день станет началом большого пути. Поэтому наша общая ответственность и долг — дать им (детям — ред.) равные возможности для старта, получения знаний и будущего», — сообщил Волошин.

Он добавил, что в этом году в республиканское отделение партии «Единая Россия» поступило более тысячи заявок на помощь. Обращались многодетные семьи, семьи военнослужащих, одинокие матери, опекуны, те, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Узнать больше по теме
Александр Волошин: биография экс-главы администрации президента
Экс-руководитель администрации Бориса Ельцина и Владимира Путина, который отказался от власти и ушел в торговлю. О биографии Александра Волошина известно не так много. Собрали главное о «стальном» руководителе кремлевской администрации.
Читать дальше