В ДНР к началу учебного года выдали более 200 школьных наборов

ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Нуждающимся детям было выдано больше 200 школьных наборов к началу учебного года в рамках всероссийской акции «Собери ребенка в школу» депутатами Народного совета ДНР, рассказал РИА Новости сенатор от республики Александр Волошин.
«Наша главная цель — не просто передать набор канцелярских принадлежностей. Мы оказываем адресную, точечную поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается. Это дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети наших защитников — участников специальной военной операции, ребята с особенностями, одинокие мамы с ребятишками… От моего лица подарки детям доставят и вручат депутаты Народного совета ДНР… Для них (нуждающихся детей — ред.) этот день станет началом большого пути. Поэтому наша общая ответственность и долг — дать им (детям — ред.) равные возможности для старта, получения знаний и будущего», — сообщил Волошин.
Он добавил, что в этом году в республиканское отделение партии «Единая Россия» поступило более тысячи заявок на помощь. Обращались многодетные семьи, семьи военнослужащих, одинокие матери, опекуны, те, кто оказался в сложной жизненной ситуации.