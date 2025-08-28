В ДНР к началу учебного года выдали более 200 школьных наборов

«Наша главная цель — не просто передать набор канцелярских принадлежностей. Мы оказываем адресную, точечную поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается. Это дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети наших защитников — участников специальной военной операции, ребята с особенностями, одинокие мамы с ребятишками… От моего лица подарки детям доставят и вручат депутаты Народного совета ДНР… Для них (нуждающихся детей — ред.) этот день станет началом большого пути. Поэтому наша общая ответственность и долг — дать им (детям — ред.) равные возможности для старта, получения знаний и будущего», — сообщил Волошин.