Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин поддержал идею о закреплении за Ростовом статуса южной столицы РФ

Президент России подтвердил, что Ростов по своему потенциалу и функции является южной столицей.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поддержал идею о том, что Ростов-на-Дону является южной столицей страны. Об этом на пресс-конференции рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

— Президент поддержал сам статус, саму идею позиционирования в качестве южной столицы России. Это не предмет какой-то нашей репутации или гордости. Это объективный факт, он опирается на тот потенциал, который у нас есть, на ту функцию, которую мы сейчас выполняем в новой политической, экономической, географической ситуации, — пояснил Юрий Слюсарь.

Напомним, в августе 2025 года Юрий Слюсарь доложил главе государства Владимиру Путину о социально-экономическом развитии регионе. В ходе встречи говорили о сельском хозяйстве, здравоохранении, промышленности, дорожной сфере. Обсуждалась поддержка участников СВО и их семей.

Подпишись на нас в Telegram.