Владимир Путин поддержал идею о закреплении за Ростовом статуса южной столицы РФ

Президент России Владимир Путин поддержал идею о том, что Ростов-на-Дону является южной столицей страны. Об этом на пресс-конференции рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
— Президент поддержал сам статус, саму идею позиционирования в качестве южной столицы России. Это не предмет какой-то нашей репутации или гордости. Это объективный факт, он опирается на тот потенциал, который у нас есть, на ту функцию, которую мы сейчас выполняем в новой политической, экономической, географической ситуации, — пояснил Юрий Слюсарь.
Напомним, в августе 2025 года Юрий Слюсарь доложил главе государства Владимиру Путину о социально-экономическом развитии регионе. В ходе встречи говорили о сельском хозяйстве, здравоохранении, промышленности, дорожной сфере. Обсуждалась поддержка участников СВО и их семей.
