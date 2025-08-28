Владимир Путин поддержал идею о закреплении за Ростовом статуса южной столицы РФ

— Президент поддержал сам статус, саму идею позиционирования в качестве южной столицы России. Это не предмет какой-то нашей репутации или гордости. Это объективный факт, он опирается на тот потенциал, который у нас есть, на ту функцию, которую мы сейчас выполняем в новой политической, экономической, географической ситуации, — пояснил Юрий Слюсарь.