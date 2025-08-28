Ричмонд
В селе Лескен Северной Осетии завершают благоустройство зоны отдыха

Сейчас специалисты укладывают резиновое покрытие на спортивной и детской площадках.

Источник: Национальные проекты России

Благоустройство зоны отдыха завершается в селе Лескен Ирафского района Республики Северная Осетия — Алания. Работы выполняют в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве ЖКХ, топлива и энергетики.

Ранее строители реконструировали пространство. Они установили новое освещение, бордюры, уложили брусчатку. На территории появились малые архитектурные формы. Кроме того, специалисты озеленили зону отдыха.

Теперь они приступили к укладке резиновой крошки на спортивной и детской площадках. Это гарантирует безопасность и комфорт для детей. В ближайшее время планируют установить и скамейки с урнами.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.