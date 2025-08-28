В РФ к 2030 году планируют представить замыкание ядерного топливного цикла

Госкорпорация «Росатом» к 2030 году намерена первой в мире продемонстрировать замыкание ядерного топливного цикла. Это станет возможным благодаря реализации национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», сообщили в компании.
Замыкание ядерного топливного цикла — это схема обращения с ядерным топливом, при которой отработанное топливо не выбрасывается или захоранивается, а перерабатывается. Из него выделяют уран, плутоний и другие компоненты, которые затем повторно используют в реакторах.
«Для нас критически важно реализовать проект к 2030 году. Мы планируем первыми в мире продемонстрировать замыкание ядерного топливного цикла в рамках проекта “Прорыв”. Без мощной исследовательской базы развитие энергосистем четвертого поколения невозможно — именно поэтому в Димитровграде мы строим реактор МБИР, который позволит проводить уникальные исследования топлива и новых материалов», — рассказала директор по управлению научно-техническими программами и проектами госкорпорации «Росатом» Наталья Ильина на XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025».
Мероприятие проходит в Новосибирске с 27 по 30 августа 2025 года. На форуме эксперты обсуждают ускоренное внедрение в экономику результатов научных исследований, кадровое обеспечение приоритетных отраслей, вовлечение талантливой молодежи в научную деятельность и многое другое.
Также напомним, что в этом году российская атомная промышленность отмечает 80-летие. Именно в 1945-м началась реализация советского проекта, который обеспечил ядерную безопасность страны и дал мощный импульс развитию отечественной науки и индустрии.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.