В РФ к 2030 году планируют представить замыкание ядерного топливного цикла

«Для нас критически важно реализовать проект к 2030 году. Мы планируем первыми в мире продемонстрировать замыкание ядерного топливного цикла в рамках проекта “Прорыв”. Без мощной исследовательской базы развитие энергосистем четвертого поколения невозможно — именно поэтому в Димитровграде мы строим реактор МБИР, который позволит проводить уникальные исследования топлива и новых материалов», — рассказала директор по управлению научно-техническими программами и проектами госкорпорации «Росатом» Наталья Ильина на XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025».