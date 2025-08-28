В Липецке пройдет экскурсия по выставке, посвященной скульптору Юрию Гришко

Выставка — это ретроспективный взгляд на творческий путь мастера, охватывающий разные периоды его жизни. Посетители смогут проследить эволюцию стиля скульптора, начиная с ранних работ 1960-х годов. Экспозиция, размещенная в семи залах музея, раскроет грани таланта Юрия Гришко, отражая его интерес к истории, культуре, дружбу с известными деятелями искусства. Вместе со скульптурами на вставке будут представлены фотографии, личные документы, награды и воспоминания о художнике. На ней будут 92 работы из фондов музеев и частных коллекций, созданных в период с 1962 по 2016 год.