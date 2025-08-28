В Липецке пройдет экскурсия по выставке, посвященной скульптору Юрию Гришко

Экскурсию по выставке «Юрий Гришко. Путь» можно посетить по Пушкинской карте в областном художественном музее в Липецке. Это соответствует целям нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
Выставка — это ретроспективный взгляд на творческий путь мастера, охватывающий разные периоды его жизни. Посетители смогут проследить эволюцию стиля скульптора, начиная с ранних работ 1960-х годов. Экспозиция, размещенная в семи залах музея, раскроет грани таланта Юрия Гришко, отражая его интерес к истории, культуре, дружбу с известными деятелями искусства. Вместе со скульптурами на вставке будут представлены фотографии, личные документы, награды и воспоминания о художнике. На ней будут 92 работы из фондов музеев и частных коллекций, созданных в период с 1962 по 2016 год.
Экскурсию будут проводить с 29 августа по 16 ноября с 10:00 до 19:00 по адресу: Липецк, улица Ленина, дом 7А. Экскурсовод расскажет о творческом становлении Юрия Гришко, его вкладе в искусство Липецкой области и о том, как его работы повлияли на облик региона.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.