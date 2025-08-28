В Оренбургской области стартовал бизнес-лагерь для школьников

Профильная бизнес-смена «Большая игра. Начни путь в свой бизнес» для школьников 14−17 лет стартовала 25 августа в региональном молодежном центре «Авангард» в Оренбургской области. Ее проводят в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона.
Смена продлится до 31 августа. В бизнес-лагере участвуют 90 подростков из Оренбурга, Орска, Бузулука, Новотроицка, Соль-Илецка и других районов. В течение недели ребята познакомятся с основами предпринимательства, смогут развить лидерские качества и навыки работы в команде. Они посетят мастер-классы от практиков, квесты, тренинги по ораторскому мастерству и встречи с успешными бизнесменами региона, выполнят творческие задания.
Ключевая цель смены — формирование у старшеклассников системного понимания предпринимательской деятельности. Каждый участник пройдет путь от разработки идеи до готового бизнес-проекта, который будет представлен на финальной защите. Следить за новостями бизнес-лагеря можно в официальном сообществе во «ВКонтакте».
«Наша задача — дать молодым людям возможность раскрыть свой потенциал и получить практические знания о бизнесе. “Большая игра” — это не просто образовательная программа, это стартовая площадка для будущих лидеров», — отметил руководитель центра «Мой бизнес» региона Владислав Летунов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.