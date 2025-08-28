В Оренбургской области стартовал бизнес-лагерь для школьников

Смена продлится до 31 августа. В бизнес-лагере участвуют 90 подростков из Оренбурга, Орска, Бузулука, Новотроицка, Соль-Илецка и других районов. В течение недели ребята познакомятся с основами предпринимательства, смогут развить лидерские качества и навыки работы в команде. Они посетят мастер-классы от практиков, квесты, тренинги по ораторскому мастерству и встречи с успешными бизнесменами региона, выполнят творческие задания.