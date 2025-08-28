В Новосибирске на «Днях архитектуры» оживили исторических деятелей

С помощью нейросетей создали образы архитекторов, писателей и ученых, внесших вклад в развитие города в 20−30-х годах.
На мероприятии были представлены виртуальные образы таких известных личностей, как Андрей Крячков, Алексей Косыгин, Юрий Кондратюк и другие. Проект запустили к «столетию столичности» Новосибирска, пишет Сиб.фм.
«Мы оживили тех, кто привнёс в наш город “столичность” в 20−30-е годы. Работа была сложной: многие фотографии повреждены или трудно доступны, — рассказала продюсер проекта Анна Динельт. — Планируем добавлять новых героев».
В октябре проект продолжат: на улицах города появятся билборды с изображениями исторических деятелей, при этом каждого связали с конкретной улицей Новосибирска.