В Иркутске после капитального ремонта открыли общежитие Гидрометтехникума

Ремонт кровли, на который выделили 92 миллиона рублей из областного бюджета в 2022 году, стал частью капитального ремонта, который начали в июле 2024 года. 15,2 миллиона были направлены на улучшение жилищных условий. Теперь в общежитии обновленные комнаты на трех человек, новая мебель, душевые, прачечная со стиральными и сушильными машины, электрический гладильный станок.