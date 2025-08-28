Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске после капитального ремонта открыли общежитие Гидрометтехникума

На обновление здания выделили 92 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске после капитального ремонта открыли общежитие Гидрометтехникума. Он находится на улице Леси Украинки, 22. Здание готово принять 296 студентов. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы правительства Приангарья.

— Теперь не только ребята из разных уголков Иркутской области, но и те, кто приехал учиться из других регионов страны, получили современные и комфортные условия проживания. Пусть это будет еще одним стимулом для отличной учебы и становления будущих специалистов, — уточнила заместитель председателя областного правительства Валентина Вобликова.

Ремонт кровли, на который выделили 92 миллиона рублей из областного бюджета в 2022 году, стал частью капитального ремонта, который начали в июле 2024 года. 15,2 миллиона были направлены на улучшение жилищных условий. Теперь в общежитии обновленные комнаты на трех человек, новая мебель, душевые, прачечная со стиральными и сушильными машины, электрический гладильный станок.

Все кухни оснащены новыми электроплитами, мебелью, чайниками и микроволновыми печами. В здании также появился медицинский кабинет. Ведется работа по оформлению коридоров и комнат общежития.