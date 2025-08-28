В Иркутске после капитального ремонта открыли общежитие Гидрометтехникума. Он находится на улице Леси Украинки, 22. Здание готово принять 296 студентов. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы правительства Приангарья.
— Теперь не только ребята из разных уголков Иркутской области, но и те, кто приехал учиться из других регионов страны, получили современные и комфортные условия проживания. Пусть это будет еще одним стимулом для отличной учебы и становления будущих специалистов, — уточнила заместитель председателя областного правительства Валентина Вобликова.
Ремонт кровли, на который выделили 92 миллиона рублей из областного бюджета в 2022 году, стал частью капитального ремонта, который начали в июле 2024 года. 15,2 миллиона были направлены на улучшение жилищных условий. Теперь в общежитии обновленные комнаты на трех человек, новая мебель, душевые, прачечная со стиральными и сушильными машины, электрический гладильный станок.
Все кухни оснащены новыми электроплитами, мебелью, чайниками и микроволновыми печами. В здании также появился медицинский кабинет. Ведется работа по оформлению коридоров и комнат общежития.