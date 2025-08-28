В связи с фестивалем «Ночь города» в Перми изменится движение транспорта

В выходные в центре Перми изменится движение транспорта.
В субботу, 30 августа, в центре города движение транспорта будет временно ограничено и прекращено в связи с проведением «Ночи города».
Также с 19:00 29 августа до 03:00 31 августа будет введен временный запрет остановки и стоянки всех видов транспортных средств на участках улиц:
— Петропавловской от улицы Крисанова до улицы Борчанинова;
— Ленина между Крисанова и Попова;
— Борчанинова между Петропавловской и Ленина;
— проезжей части к прилегающей территории Театра-Театра.
С 20:00 30 августа по 01:00 31 августа будет прекращено движение всех видов транспорта на участках улиц:
— Ленина между Крисанова и Попова;
— Борчанинова от Петропавловской до Пермской;
— проезжей части к прилегающей территории Театра-Театра.
Соответственно, временно изменятся маршруты автобусов и трамваев. Кроме того, работа общественного транспорта будет продлена.
Автобусы № 2, 6, 10, 14, 15, 20, 49, 50, 53, 67, 81 и 7 т пойдут в объезд перекрытых участков по Ленина и Борчанинова. Автобусы № 35 и № 46 будут следовать без заезда на улицу Ленина. Трамвай № 5 направится в объезд через улицы Революции, Максима Горького и Ленина. Трамвай № 11 пойдет по улице Ленина вместо улицы Революции.
Работа ряда автобусов и трамваев будет продлена, чтобы посетители фестиваля смогли добраться домой. Так, в направлении правобережной части Перми будут назначены дополнительные рейсы для автобусов № 2, 6, 15, 53 и 60. Жителям левобережной части Дзержинского района помогут попасть домой автобусы № 14, 50, 67 и 74. В Индустриальный район отправятся автобусы № 3, 10, 36 и 72. Жители Мотовилихи смогут сесть на автобусы № 1, 10, 67, 81, трамваи № 4 и № 7. Кроме того, через Мотовилихинский район пойдут автобусы № 32, 77 и 78, направляющиеся далее в Орджоникидзевский район. В Свердловский район можно будет попасть на автобусах № 14, 50, 51 и 74 и на трамвае № 5. Посадка будет организована на существующих остановках.