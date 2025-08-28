В связи с фестивалем «Ночь города» в Перми изменится движение транспорта

Работа ряда автобусов и трамваев будет продлена, чтобы посетители фестиваля смогли добраться домой. Так, в направлении правобережной части Перми будут назначены дополнительные рейсы для автобусов № 2, 6, 15, 53 и 60. Жителям левобережной части Дзержинского района помогут попасть домой автобусы № 14, 50, 67 и 74. В Индустриальный район отправятся автобусы № 3, 10, 36 и 72. Жители Мотовилихи смогут сесть на автобусы № 1, 10, 67, 81, трамваи № 4 и № 7. Кроме того, через Мотовилихинский район пойдут автобусы № 32, 77 и 78, направляющиеся далее в Орджоникидзевский район. В Свердловский район можно будет попасть на автобусах № 14, 50, 51 и 74 и на трамвае № 5. Посадка будет организована на существующих остановках.