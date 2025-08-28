Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В связи с фестивалем «Ночь города» в Перми изменится движение транспорта

В выходные в центре Перми изменится движение транспорта.

В выходные в центре Перми изменится движение транспорта.

В субботу, 30 августа, в центре города движение транспорта будет временно ограничено и прекращено в связи с проведением «Ночи города».

Также с 19:00 29 августа до 03:00 31 августа будет введен временный запрет остановки и стоянки всех видов транспортных средств на участках улиц:

— Петропавловской от улицы Крисанова до улицы Борчанинова;

— Ленина между Крисанова и Попова;

— Борчанинова между Петропавловской и Ленина;

— проезжей части к прилегающей территории Театра-Театра.

С 20:00 30 августа по 01:00 31 августа будет прекращено движение всех видов транспорта на участках улиц:

— Ленина между Крисанова и Попова;

— Борчанинова от Петропавловской до Пермской;

— проезжей части к прилегающей территории Театра-Театра.

Соответственно, временно изменятся маршруты автобусов и трамваев. Кроме того, работа общественного транспорта будет продлена.

Автобусы № 2, 6, 10, 14, 15, 20, 49, 50, 53, 67, 81 и 7 т пойдут в объезд перекрытых участков по Ленина и Борчанинова. Автобусы № 35 и № 46 будут следовать без заезда на улицу Ленина. Трамвай № 5 направится в объезд через улицы Революции, Максима Горького и Ленина. Трамвай № 11 пойдет по улице Ленина вместо улицы Революции.

Работа ряда автобусов и трамваев будет продлена, чтобы посетители фестиваля смогли добраться домой. Так, в направлении правобережной части Перми будут назначены дополнительные рейсы для автобусов № 2, 6, 15, 53 и 60. Жителям левобережной части Дзержинского района помогут попасть домой автобусы № 14, 50, 67 и 74. В Индустриальный район отправятся автобусы № 3, 10, 36 и 72. Жители Мотовилихи смогут сесть на автобусы № 1, 10, 67, 81, трамваи № 4 и № 7. Кроме того, через Мотовилихинский район пойдут автобусы № 32, 77 и 78, направляющиеся далее в Орджоникидзевский район. В Свердловский район можно будет попасть на автобусах № 14, 50, 51 и 74 и на трамвае № 5. Посадка будет организована на существующих остановках.