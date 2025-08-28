Стартовал демонтаж памятника Салавату Юлаеву в Уфе

Сегодня утром, 28 августа, в Уфе начали демонтировать памятник Салавату Юлаеву для проведения реставрации. Памятник, установленный более шести десятилетий назад, никогда ранее не реставрировался. За это время некоторые элементы конструкции были утрачены, а металлические части серьезно пострадали от коррозии, что сделало сооружение небезопасным.