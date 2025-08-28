Стартовал демонтаж памятника Салавату Юлаеву в Уфе

Сегодня утром, 28 августа, в Уфе начали демонтировать памятник Салавату Юлаеву для проведения реставрации. Памятник, установленный более шести десятилетий назад, никогда ранее не реставрировался. За это время некоторые элементы конструкции были утрачены, а металлические части серьезно пострадали от коррозии, что сделало сооружение небезопасным.
По поручению главы Башкирии Радия Хабирова на каждом этапе работ будет проводиться экспертная оценка. Куратором восстановительных работ назначен президент Российской академии художеств Василий Церетели. Все реставрационные мероприятия будут проводиться в специализированном цеху.
Планируется, что обновленный памятник Салавату Юлаеву вернется на свое место осенью 2027 года.
