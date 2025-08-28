Ричмонд
«Попробую вечером или в обед». Лукашенко с ножом сказал, как убивается зараза

Лукашенко с ножом показал белорусам, как убивать заразу.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область показал белорусам, как убивать заразу, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Посещая хозяйство «Рассвет имени Орловского» в Кировском районе, белорусский президент посмотрел, какие овощи выращивает и закладывает в стабфонды агропредприятие. Александр Лукашенко, общаясь с руководителем «Рассвета», попросил себе луковицу, обещая обязательно попробовать ее на вкус.

— Дашь одну луковицу с собой, сегодня попробую. Вечером или в обед надо лук употреблять? — поинтересовался глава страны.

Чиновники заметили, что лук из-за его специфического запаха нужно есть вечером, так как днем еще работать надо. А еще у присутствующих Лукашенко поинтересовался, едят ли они лук и чеснок. И сказал, что плохо, если это не так.

— Всякую заразу убивает! — уверен он.

Потом еще белорусский лидер решил узнать качество выращенной хозяйством моркови. Он решил посмотреть ее сердцевину и попросил для этого нож.

— Нож есть у кого? Не надо ломать морковь: разрезаешь и вдоль — посмотреть, что у него и на вкус, — рассказал глава республики.

Потом Лукашенко взял морковь средней величины, обрезал и попробовал на вкус, угостив и чиновников.

— Хорошая! — дал свою оценку белорусский президент.

Также Александр Лукашенко сказал, кому из белорусов готов помочь.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, что подарит в Китае мировым лидерам в льняных мешках.

