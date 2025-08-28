В Севастополе отремонтировали дорогу на улице Концевой

Участок автомобильной дороги досрочно отремонтировали на улице Концевой в Севастополе. Работы проводились по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Севастопольском Автодоре».
Протяженность улучшенного участка составила 274 метра. В ходе ремонта специалисты сделали основание из щебеночно-песчаной смеси и уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Также они выполнили планировку обочин.
Объект полностью готов и введен в эксплуатацию. Все работы завершены с опережением графика, что позволило быстрее восстановить транспортное сообщение на участке и обеспечить жителям более комфортные условия передвижения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.