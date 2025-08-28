Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе отремонтировали дорогу на улице Концевой

Работы завершены с опережением графика.

Участок автомобильной дороги досрочно отремонтировали на улице Концевой в Севастополе. Работы проводились по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Севастопольском Автодоре».

Протяженность улучшенного участка составила 274 метра. В ходе ремонта специалисты сделали основание из щебеночно-песчаной смеси и уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Также они выполнили планировку обочин.

Объект полностью готов и введен в эксплуатацию. Все работы завершены с опережением графика, что позволило быстрее восстановить транспортное сообщение на участке и обеспечить жителям более комфортные условия передвижения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.