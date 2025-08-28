В Юже Ивановской области завершают ремонт школы

Капитальный ремонт школы завершается в городе Южа в Ивановской области. Ее обновляют в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном правительстве.
В школе на улице Пушкина комплексный капитальный ремонт стартовал в начале весны. В учреждении заменили инженерные коммуникации, потолок и частично чердачные перекрытия, отремонтировали цоколь и входные группы, привели в порядок внутренние помещения. Сейчас строители завершают монтаж противопожарной системы, устанавливают сантехнику и развешивают светильники. Впереди — благоустройство территории.
В процесс ремонта активно вовлекали учителей, детей и родителей. Например, интерьер кабинетов разрабатывала учительница изо.
Завершить работы в школе должны в конце осени, но уже сейчас готовность объекта достаточно высокая. В учебных кабинетах установили новую мебель, поэтапно проводят уборку.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.