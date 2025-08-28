Ричмонд
Оборот эквайринга в Ростовской области вырос в полтора раза

Доля безналичных платежей активно растет в сфере услуг в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

За первые семь месяцев 2025 года оборот эквайринга в Ростовской области увеличился на 52% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом сообщает банк ВТБ.

Наиболее заметно доля безналичных платежей увеличивается на предприятиях сферы услуг. Предприниматели идут навстречу ожиданиям клиентов. Даже в небольших кафе, салонах, клиниках и аптеках активно устанавливают терминалы и подключают онлайн кассы.

По данным банка, все чаще покупатели расплачиваются с помощью QR-кодов и смартфонов. Все больше компаний подключают сервис впервые.

— Мы видим, что предприниматели Ростовской области быстро адаптируются к этим ожиданиям и делают возможность безналичной оплаты обязательной частью клиентского сервиса, — прокомментировал управляющий ВТБ в Ростовской области — вице-президент ВТБ Юрий Авдеев.