В лесных питомниках Воронежской области начали сеять семена березы

В осенне-зимний период посев березы продолжат в питомниках в Давыдовском, Аннинском и Бутурлиновском лесничествах. По словам начальника отдела лесовосстановления Воронежского лесопожарного центра Виктора Малышева, при благоприятных условиях уже к осени следующего года молодые сеянцы березы достигнут необходимых размеров для высадки в лесу. Он отметил, что при хорошей всхожести и надлежащем уходе с одного гектара посевных площадей питомника можно получить около 400 тысяч сеянцев.