В лесных питомниках Воронежской области начали сеять семена березы

Специалисты уже посеяли 125 кг семян березы в питомнике Теллермановского лесничества Воронежской области. В будущем эти растения будут использовать для лесовосстановления, что позволит достичь целей нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
В осенне-зимний период посев березы продолжат в питомниках в Давыдовском, Аннинском и Бутурлиновском лесничествах. По словам начальника отдела лесовосстановления Воронежского лесопожарного центра Виктора Малышева, при благоприятных условиях уже к осени следующего года молодые сеянцы березы достигнут необходимых размеров для высадки в лесу. Он отметил, что при хорошей всхожести и надлежащем уходе с одного гектара посевных площадей питомника можно получить около 400 тысяч сеянцев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.