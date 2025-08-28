Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С сентября в омских школах появится новый предмет

Его введут в учебную программу 5−7 классов.

Источник: Комсомольская правда

С сентября для учеников 5−7 классов в омских школах появится новый предмет: «История нашего края. Омская область». О нововведении на пресс-конференции в Доме журналистов сообщила министр образования Ольга Степанова.

По словам Степановой, на общую нагрузку школьников новый предмет не повлияет. Учебники по новому предмету уже разработаны и одобрены, комплект включает издания для 5,6,7 классов и методические пособия для учителей. А вот обществознания в этих классах начиная с этого года не будет. Изучение обществознания школьники начнут только с 8 класса.

Еще одно нововведение касается второклассников — с этого учебного года у них уже начнутся контрольные и практические работы.