С сентября в омских школах появится новый предмет

С сентября для учеников 5−7 классов в омских школах появится новый предмет: «История нашего края. Омская область». О нововведении на пресс-конференции в Доме журналистов сообщила министр образования Ольга Степанова.
По словам Степановой, на общую нагрузку школьников новый предмет не повлияет. Учебники по новому предмету уже разработаны и одобрены, комплект включает издания для 5,6,7 классов и методические пособия для учителей. А вот обществознания в этих классах начиная с этого года не будет. Изучение обществознания школьники начнут только с 8 класса.
Еще одно нововведение касается второклассников — с этого учебного года у них уже начнутся контрольные и практические работы.