С сентября в омских школах появится новый предмет

По словам Степановой, на общую нагрузку школьников новый предмет не повлияет. Учебники по новому предмету уже разработаны и одобрены, комплект включает издания для 5,6,7 классов и методические пособия для учителей. А вот обществознания в этих классах начиная с этого года не будет. Изучение обществознания школьники начнут только с 8 класса.