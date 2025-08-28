В Монголию отправили первую партию свинины из Пермского края

Первую партию замороженной свиной продукции отправили из Пермского края в Монголию, что соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Отгрузку организовали под контролем Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю, сообщили в ведомстве.
В первой партии экспортировали 20,061 тонны продукции. Ее отправили специальным автотранспортом. В нем было холодильное оборудование, соответствующие установленным санитарным нормам для перевозок такого вида грузов.
Продукция прошла тщательную проверку, качество которой подтвердили эксперты Екатеринбургского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. Все показатели соответствуют высоким стандартам Евразийского экономического союза.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.