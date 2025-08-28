В Калининградской области завершили первый этап рекультивации свалки

Первый этап биологической рекультивации свалки завершили в городе Светлом в Калининградской области. О ходе реализации работ на одном из объектов нацпроекта «Экологическое благополучие» сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Общая площадь рекультивированных земель составляет 9,602 га. Технический этап завершили в конце декабря 2024 года. Тогда с пространства убрали все свалочные массы и загрязненный грунт. Также было сформировано само тело свалки.
В рамках первого этапа рекультивации специалисты оградили территорию. Еще они обустроили проезд и посеяли траву. Это важная часть процесса восстановления земель. В дальнейшем они будут создавать растительный покров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.