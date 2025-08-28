В Туле прошел фестиваль стимпанк-культуры Ferrum

Третий фестиваль стимпанк-культуры Ferrum, вошедший в программу проекта «Музейное лето в Туле», организовали 23 и 24 августа. Культурно-просветительский проект способствует достижению целей нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
Стимпанк — направление научной фантастики, вдохновленное технологиями и фантастикой XIX века, в первую очередь паровыми машинами. В этот раз событие проходило в ремесленном дворе «Добродей», творческом пространстве «Девятка».
«В фестивале участвуют мастера не только из соседних, но и из отдаленных регионов, что свидетельствует о его популярности. Это событие позволяет представителям креативных индустрий продемонстрировать искусное владение ремеслами и с каждым разом поражает зрителей своей оригинальностью», — сказала заместитель министра культуры и туризма Тульской области Елена Мартынова.
На центральной площадке была открыта выставка арт-объектов из металла, созданных в стимпанк-стиле мастерами из Тульской, Московской, Брянской, Вологодской, Ивановской, Ленинградской, Челябинской, Оренбургской областей и Краснодарского края. Там были представлены интерьерные лампы и светильники, скульптуры фантастических птиц и животных, кинетические статуэтки и инсталляции. Дирижабли и аэропланы, музыкальные инструменты и бытовые предметы, стилизованные под Викторианскую эпоху и украшенные множеством шестеренок и других механических деталей, погрузили посетителей в мир эстетики стимпанка.
На главной сцене ремесленного двора выступили джазовый коллектив, арт-кабаре и виолончелист-импровизатор. Состоялся показ немого кино, творческое соревнование между мастерами, работающими в традиционных и современных кузнечных техниках. Еще прошли мастер-классы по созданию стимпанк-браслета, росписи значка, созданию открытки в технике линогравюры, ботанических зарисовок акварелью. Также было организовано дефиле костюмов в стиле стимпанк, где были представлены модные коллекции, стилизованные под XIX век. Завершился фестиваль финальным показом экскурсии-спектакля «Левша» и церемонией зажжения фонарей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.