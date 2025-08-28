В Туле прошел фестиваль стимпанк-культуры Ferrum

На центральной площадке была открыта выставка арт-объектов из металла, созданных в стимпанк-стиле мастерами из Тульской, Московской, Брянской, Вологодской, Ивановской, Ленинградской, Челябинской, Оренбургской областей и Краснодарского края. Там были представлены интерьерные лампы и светильники, скульптуры фантастических птиц и животных, кинетические статуэтки и инсталляции. Дирижабли и аэропланы, музыкальные инструменты и бытовые предметы, стилизованные под Викторианскую эпоху и украшенные множеством шестеренок и других механических деталей, погрузили посетителей в мир эстетики стимпанка.