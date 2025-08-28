В аэропорту Сочи начали арестовывать машины нелегальных таксистов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.
Администрация аэропорта Сочи, полицейские и сотрудники городского департамента транспорта проводят регулярные совместные рейды. Так, 27 августа составлено два административных протокола в отношении лиц, которые незаконно перевозили пассажиров.
«На автомобиль нарушителя наложен арест», — сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.
Пассажиров просят пользоваться услугами только легальных таксистов. Специальные стойки находятся в зоне выдачи багажа.