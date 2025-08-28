Ричмонд
В аэропорту Сочи начали арестовывать машины нелегальных таксистов

Автомобиль нелегального таксиста арестовали в Сочи.

Источник: пресс-служба аэропорта Сочи

В аэропорту Сочи начали арестовывать машины нелегальных таксистов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Администрация аэропорта Сочи, полицейские и сотрудники городского департамента транспорта проводят регулярные совместные рейды. Так, 27 августа составлено два административных протокола в отношении лиц, которые незаконно перевозили пассажиров.

«На автомобиль нарушителя наложен арест», — сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Пассажиров просят пользоваться услугами только легальных таксистов. Специальные стойки находятся в зоне выдачи багажа.