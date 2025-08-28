Последние новости к вечеру 28 августа 2025 года: главные события

Российский дрон потопил разведывательный корабль ВМС Украины
Российский морской дрон потопил средний разведывательный корабль «Симферополь» Украины в устье Дуная, сообщает Минобороны.
В Кремле прокомментировали ночные удары по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры РФ, в том числе зачастую по мирным. И отметил, что никаких договоренностей по воздушному перемирию с Украиной не достигалось.
В ЕК заявили о недопустимости ударов по нефтепроводу «Дружба»
Нефтепровод «Дружба» в России не должен подвергаться ударам, он является частью европейской энергетической безопасности, заявила официальный представитель Еврокомиссии Ева Гринчирова.
ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР
Подразделения «Южной» группы войск освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР, заявили в Минобороны.
Основательница Wildberries снова возглавила рейтинг богатейших женщин России
Forbes оценил состояние Татьяны Ким в $7,1 млрд. За год число женщин-миллиардеров выросло до до девяти, их совокупное состояние превышает $19 млрд.