Последние новости к вечеру 28 августа 2025 года: главные события

Подборка последних новостей к вечеру 28 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 28 августа — в проекте Новости Mail.

Российский дрон потопил разведывательный корабль ВМС Украины

Российский морской дрон потопил средний разведывательный корабль «Симферополь» Украины в устье Дуная, сообщает Минобороны.

В Кремле прокомментировали ночные удары по Украине

Источник: Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры РФ, в том числе зачастую по мирным. И отметил, что никаких договоренностей по воздушному перемирию с Украиной не достигалось.

В ЕК заявили о недопустимости ударов по нефтепроводу «Дружба»

Источник: AP 2024

Нефтепровод «Дружба» в России не должен подвергаться ударам, он является частью европейской энергетической безопасности, заявила официальный представитель Еврокомиссии Ева Гринчирова.

ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Подразделения «Южной» группы войск освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР, заявили в Минобороны.

Основательница Wildberries снова возглавила рейтинг богатейших женщин России

Источник: РИА "Новости"

Forbes оценил состояние Татьяны Ким в $7,1 млрд. За год число женщин-миллиардеров выросло до до девяти, их совокупное состояние превышает $19 млрд.

