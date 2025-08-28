Последние новости к вечеру 28 августа 2025 года: главные события

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры РФ, в том числе зачастую по мирным. И отметил, что никаких договоренностей по воздушному перемирию с Украиной не достигалось.