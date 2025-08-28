В селе Сура в Поморье осенью откроют новую амбулаторию

Строительство врачебной амбулатории и ее открытие в селе Сура в Архангельской области запланировано на осень. Учреждение возводят в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве строительства и архитектуры.
Специалисты строят одноэтажное здание с кабинетами и двухкомнатной квартирой для медицинского работника. Сейчас строители перешли к завершающей стадии внутренних отделочных работ. Амбулатория готова более чем на 55%. Параллельно специалисты занимаются подготовкой к благоустройству прилегающей территории. В дальнейшем в медучреждении жители смогут сдать анализы, пройти обследования и сделать прививки.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.