Ко Дню знаний на Урале улучшат дороги к образовательным учреждениям

Также в Каменском округе завершают ремонт двух отрезков трассы Каменск-Уральский — Рыбниковское — Горный. На отрезке со 2 км по 9 км готовность составляет свыше 97%, а с 9 км по 14 км — более 98%. В ближайшее время строители планируют завершить работы. Начальный участок этой трассы проходит через поселок Мартюш, где находится Бродовская средняя общеобразовательная школа. Это крупнейшее учреждение в муниципалитете, в котором учатся более 500 ребят. Также там работают центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», школьный спортивный клуб и центр детских инициатив.