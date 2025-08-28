Ко Дню знаний на Урале улучшат дороги к образовательным учреждениям

Дороги к образовательным учреждениям и досуговым центрам отремонтируют к 1 сентября в Свердловской области. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
В Каменском муниципальном округе полностью отремонтирован участок с 16 км по 30 км трассы Каменск-Уральский — Барабановское — Усть-Багаряк. На дороге расположена Пироговская средняя общеобразовательная школа. Учебное заведение находится в селе Сипавском, теперь дорога к нему станет безопаснее.
Также в Каменском округе завершают ремонт двух отрезков трассы Каменск-Уральский — Рыбниковское — Горный. На отрезке со 2 км по 9 км готовность составляет свыше 97%, а с 9 км по 14 км — более 98%. В ближайшее время строители планируют завершить работы. Начальный участок этой трассы проходит через поселок Мартюш, где находится Бродовская средняя общеобразовательная школа. Это крупнейшее учреждение в муниципалитете, в котором учатся более 500 ребят. Также там работают центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», школьный спортивный клуб и центр детских инициатив.
Также приближается к финишу и обновление участка на 32−34 км дороги от Верхней Пышмы до Невьянска. В Артинском городском округе завершают ремонт на 17−18 км подъезда к селу Большие Карзи от дороги Красноуфимск — Арти — Касли. Готовность этих объектов превышает 94−97%.
В Артемовском муниципальном округе дорожники улучшают трассу Артемовский — Зайково. Она ведет к аграрному техникуму. Учебное заведение является старейшим и единственным в регионе, специализирующимся на подготовке специалистов для сельского хозяйства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.