В Боровске Калужской области завершают благоустройство «Тропы здоровья»

Второй этап благоустройства пешеходного маршрута «Тропа здоровья» завершается в городе Боровске Калужской области. Работы ведутся в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Боровского района.
Маршрут ежедневно используют жители Боровска для прохода к центральной районной больнице и спортивной школе «Звезда». На территории установили новую металлическую лестницу, заасфальтировали тротуар от лестницы до парковки. Также смонтировали современное уличное освещение вдоль дорожки. Сейчас специалисты благоустраивают аллею до ближайшей автобусной остановки. Они начали устанавливать скамейки, урны и дополнительное освещение. Это станет завершающим штрихом благоустройства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.