В Боровске Калужской области завершают благоустройство «Тропы здоровья»

Маршрут ежедневно используют жители Боровска для прохода к центральной районной больнице и спортивной школе «Звезда». На территории установили новую металлическую лестницу, заасфальтировали тротуар от лестницы до парковки. Также смонтировали современное уличное освещение вдоль дорожки. Сейчас специалисты благоустраивают аллею до ближайшей автобусной остановки. Они начали устанавливать скамейки, урны и дополнительное освещение. Это станет завершающим штрихом благоустройства.