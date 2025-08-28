В Улан-Удэ дорожное покрытие и тротуары восстановят до конца сентября 2026 года

В центре Улан-Удэ дорожное покрытие и тротуары восстановят до конца сентября 2026 года. На улице Балтахинова реконструируют инженерные сети, поэтому проезд в районе Центрального рынка временно сузили. Движение восстановится до конца октября, уже на днях на участке закончат работы. Как сообщает Тивиком-тв, сети прокладывают и по улицам Свердлова и Сводобы. Основная часть работ будет завершена в этом году, остальные моменты, а именно: по устройству внутренних сетей камер закончат до середины второго квартала 2026 года.