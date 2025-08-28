В Улан-Удэ дорожное покрытие и тротуары восстановят до конца сентября 2026 года

В центре Улан-Удэ дорожное покрытие и тротуары восстановят до конца сентября 2026 года. На улице Балтахинова реконструируют инженерные сети, поэтому проезд в районе Центрального рынка временно сузили. Движение восстановится до конца октября, уже на днях на участке закончат работы. Как сообщает Тивиком-тв, сети прокладывают и по улицам Свердлова и Сводобы. Основная часть работ будет завершена в этом году, остальные моменты, а именно: по устройству внутренних сетей камер закончат до середины второго квартала 2026 года.
— Сначала подрядчик проведет реконструкцию сетей, а затем будет восстанавливать дорожное покрытие и тротуары. В этом году запланировано обновление дороги, начинающейся от улицы Борсоева (возле Виадука) и ведущей до улицы Сухэ-Батора, — уточнил начальник Управления комплексного развития территорийЗана Тумуров.
На улицах Смолина и на отрезке от Сухэ-Батора до Набережной еще потребуются земляные работы. Это будут делать уже весной-летом следующего года. Тогда займутся и улицами Каландаришвили, Свердлова, Свободы.