Лукашенко сказал, что хочет сходить в Mak.by, но сделает это при одном условии

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, на каком условии он может посетить сеть фастфуда Mak.by, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В рабочей командировке президента в Могилевскую область была поднята тема более широкого использования белорусского картофеля в организациях общественного питания, в том числе в сети Mak.by.
В частности, глава страны потребовал, чтобы в Mak.by не было ни куска импортной картошки.
И напомнил, что, когда владельцы «Макдональдс» сбежали из Беларуси, потребовалось вмешательство государства, чтобы сеть продолжила работать.
— Говорю: бог с вами, вы же «Макдональдс» этот не унесете? 27 точек — не увезете. Ну и езжайте. Взял на контроль. Сегодня мне говорят: очереди стоят. Обошлись, — рассказал он.
Также отметили, что на первоначальном этапе возникли определенные сложности с поставкой ингредиентов для приготовления некоторых блюд. Например, нужны были определенной рецептуры котлеты для бургеров, особые сорта картофеля для приготовления его во фритюре и др.
Выходом стало импортозамещение ингредиентов, которые на данный момент замещены на 84%.
— Там должно быть белорусское, — подчеркнул глава страны.
Лукашенко сказал, чтобы для приготовления картофеля фри использовали только белорусский картофель. И главу страны заверили, что уже сейчас в сети почти все из белорусского сырья, в том числе картофель фри и колеты для «биг-маков». Используются только импортные булочки, но и их вот-вот начнут выпекать в стране. Планируется, что такая пекарня в Беларуси начнет работать с февраля.
В свою очередь Александр Лукашенко сказал, что ему интересно посетить Mak.by. Однако сделает это белорусский лидер лишь при одном условии: когда там его угостят блюдом, сделанным на 100% из белорусских продуктов.
Кроме того, белорусский президент признался, что ни разу не пробовал еду из меню Mak.by, хотя некоторые зарубежные лидеры предпочитают именно фастфуд. Например, за президентом США Дональдом Трампом, который сильно любит биг-маки, повсюду следует специальный фургон, где их готовят.
Но еще Александр Лукашенко запретил подсовывать белорусам американскую гадость в Mak.by.
Кроме того, глава страны сказал, как убивается зараза, а еще взял нож: «Попробую вечером или в обед».
А еще президент раскрыл, что подарит в Китае мировым лидерам в льняных мешках.