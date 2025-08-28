Лукашенко сказал, что хочет сходить в Mak.by, но сделает это при одном условии

Лукашенко сказал, чтобы для приготовления картофеля фри использовали только белорусский картофель. И главу страны заверили, что уже сейчас в сети почти все из белорусского сырья, в том числе картофель фри и колеты для «биг-маков». Используются только импортные булочки, но и их вот-вот начнут выпекать в стране. Планируется, что такая пекарня в Беларуси начнет работать с февраля.