В Элисте прошли обучение сотрудники кафе и ресторанов

На тренинге было 50% теории и 50% практической работы. На нем выступили эксперт в области экологичного сервиса Юлия Заяц, а также эксперт Novikov Group и амбассадор Федерации рестораторов и отельеров России Евгения Лерман. Под их руководством сотрудники ресторанов и кафе изучили ключевые аспекты работы с гостями, новейшие тренды и методы повышения качества сервиса.