В Элисте прошли обучение сотрудники кафе и ресторанов

Сотрудники ресторанного бизнеса Республики Калмыкии прошли специальное обучение в центре «Мой бизнес». Оно было организовано в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве экономики и торговли.
На тренинге было 50% теории и 50% практической работы. На нем выступили эксперт в области экологичного сервиса Юлия Заяц, а также эксперт Novikov Group и амбассадор Федерации рестораторов и отельеров России Евгения Лерман. Под их руководством сотрудники ресторанов и кафе изучили ключевые аспекты работы с гостями, новейшие тренды и методы повышения качества сервиса.
Участники узнали, как выстраивать доверительные отношения с клиентами, внедрять эффективные стандарты обслуживания и работать в команде так, чтобы каждый шаг был направлен на повышение качества сервиса. Особое внимание уделили современным методам управления командой. Также участники смогли определить свои сильные и слабые стороны.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.