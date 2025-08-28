Ричмонд
В Элисте прошли обучение сотрудники кафе и ресторанов

На тренинге было поровну теории и практики.

Источник: Национальные проекты России

Сотрудники ресторанного бизнеса Республики Калмыкии прошли специальное обучение в центре «Мой бизнес». Оно было организовано в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве экономики и торговли.

На тренинге было 50% теории и 50% практической работы. На нем выступили эксперт в области экологичного сервиса Юлия Заяц, а также эксперт Novikov Group и амбассадор Федерации рестораторов и отельеров России Евгения Лерман. Под их руководством сотрудники ресторанов и кафе изучили ключевые аспекты работы с гостями, новейшие тренды и методы повышения качества сервиса.

Участники узнали, как выстраивать доверительные отношения с клиентами, внедрять эффективные стандарты обслуживания и работать в команде так, чтобы каждый шаг был направлен на повышение качества сервиса. Особое внимание уделили современным методам управления командой. Также участники смогли определить свои сильные и слабые стороны.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.