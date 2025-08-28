В Ростовской области оштрафовали двоих нарушителей за съемку атак дронов ВСУ

Двух жителей Ростовской области оштрафовали за съемку атак ВСУ. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Нарушители есть, двое, которых зафиксировали. Их конечно большее количество. Тех, кого поймали, два человека, вынесены протоколы об административных правонарушениях с соответствующими штрафами, — рассказал Юрий Слюсарь.
Донской глава добавил, что в таких случаях вопрос не в количестве или размере штрафов, а в отношении людей к ситуации. Когда некоторые «не до конца понимают, что борьба идет не только на передовой с использованием оружия, но и в информационном пространстве».
— Какая-то незрелость. Фиксация факта прилета, последствий прилета, места прилета, ситуации после прилета являются ценной, не побоюсь этого слова, развединформацией, которой мы делимся с врагом, тем самым усугубляя ситуацию, — пояснил Юрий Слюсарь.
Врио главы региона отметил, что распространение фото и видео несет серьезную опасность для людей и важных объектов.
— Снимать прилет по жилым домам и промышленным предприятиям в выкладывать это в сеть должно стать антинормой. Люди должны понимать, что это небезопасно. К сожалению, помимо профилактики и объяснений приходится за это ловить и штрафовать, — сказал Юрий Слюсарь.
Напомним, в августе 2025 года власти региона запретили съемку беспилотных атак и их последствий. Нарушителям грозят штрафы: от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 40 тысяч рублей для должностных и от 200 до 400 тысяч рублей для юридических лиц.
Исключение сделано для официальных государственных структур и СМИ, которые могут публиковать такие материалы со ссылкой на авторизованные источники.
