В Новосибирской области подняли зарплаты почтальонам после проверки прокуратуры

Прокурорская проверка выявила задержки с доставкой пенсий из-за нехватки сотрудников.
В прокуратуре Новосибирской области сообщили о случаях несвоевременной доставки пенсионных выплат. Причиной назвали кадровый дефицит среди почтальонов.
После внесения представления ведомства фонд оплаты труда сотрудников, отвечающих за доставку пенсий в Новосибирске, увеличили более чем на 8 тысяч рублей каждому. Кроме того, региональное отделение «Почты России» начало активно закрывать вакансии почтальонов.
Должностное лицо, допустившее нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности.