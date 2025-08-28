В Новосибирской области подняли зарплаты почтальонам после проверки прокуратуры

После внесения представления ведомства фонд оплаты труда сотрудников, отвечающих за доставку пенсий в Новосибирске, увеличили более чем на 8 тысяч рублей каждому. Кроме того, региональное отделение «Почты России» начало активно закрывать вакансии почтальонов.