В Ленобласти обновили дорогу Комсомольское — Приозерск

Ремонт участков региональной дороги Комсомольское — Приозерск протяженностью 14,3 км завершился в Ленобласти. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в дорожном комитете региона.
Специалисты улучшили отрезки от поселка Возрождение до моста через реку Вуоксу и от моста в сторону развилки на Каменногорск. Там же в прошлом году был обновлен въезд в город. Специалисты расчистили полосу отвода, убрали кустарники и аварийные деревья, срезали грунт. Также они сняли старое покрытие и затем уложили выравнивающий и верхний слои нового асфальта. После проведения всех основных работ они укрепили обочины, отремонтировали съезды и водопропускные трубы, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.