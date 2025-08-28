В Ленобласти обновили дорогу Комсомольское — Приозерск

Специалисты улучшили отрезки от поселка Возрождение до моста через реку Вуоксу и от моста в сторону развилки на Каменногорск. Там же в прошлом году был обновлен въезд в город. Специалисты расчистили полосу отвода, убрали кустарники и аварийные деревья, срезали грунт. Также они сняли старое покрытие и затем уложили выравнивающий и верхний слои нового асфальта. После проведения всех основных работ они укрепили обочины, отремонтировали съезды и водопропускные трубы, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.