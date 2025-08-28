В Перми готовят волонтеров к марафону

Чтобы принять участие в Пермском марафоне в качестве волонтера, нужно пройти обучение в школе волонтеров, рассказали в городском комитете по физической культуре и спорту. Такие занятия проводятся в школе «Дуплекс» на Толмачёва, 18.
В этом году школа волонтеров набирает рекордное количество обучаемых. На маршрутах будут стоять 250 волонтеров и помогать бегунам в преодолении дистанции. Организаторы отмечают, что рост числа необходимых волонтеров связан с увеличением количества задач: добавилась ещё одна точка пункта питания, точка освежения, стало больше участников.
В школе будущие волонтеры познакомятся с командой организаторов мероприятия, узнают подробности обо всех аспектах предстоящего события, распределят роли и обязанности, разберут практические ситуации, с которыми им предстоит столкнуться во время марафона, смогут задать вопросы.