В центре Уфы запланирован перенос остановок общественного транспорта

В ведомстве отметили, что уже проведена оптимизация работы перекрестка: перераспределены фазы светофоров в пользу наиболее загруженных направлений, убраны заторы на проспекте 50 лет Октября, оптимизировано движение по улице Цюрупы в обоих направлениях. На самом «кольце» уменьшено число проблемных точек и организованы более удобные разъезды.