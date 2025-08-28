В центре Уфы запланирован перенос остановок общественного транспорта

Часть остановок общественного транспорта у «кольца» Центрального рынка в Уфе перенесут ближе к ТЦ «Мир» и улицам Революционной и Цюрупы. Как пояснили в Центре организации дорожного движения Башкирии, эти меры направлены на транспортную разгрузку одного из самых загруженных перекрестков столицы.
По данным ЦОДД, ежедневно через этот транспортный узел проходят тысячи автомобилей. Ранее здесь регулярно образовывались заторы: основной поток с Революционной перекрывал движение с проспекта 50 лет Октября. Машины стояли даже на зеленый сигнал светофора, а часы пик превращались в серьезное испытание для водителей.
В ведомстве отметили, что уже проведена оптимизация работы перекрестка: перераспределены фазы светофоров в пользу наиболее загруженных направлений, убраны заторы на проспекте 50 лет Октября, оптимизировано движение по улице Цюрупы в обоих направлениях. На самом «кольце» уменьшено число проблемных точек и организованы более удобные разъезды.
В результате проведенных изменений пропускная способность перекрестка увеличилась на 8%, а средняя скорость движения выросла на 10%. Изменения в организации движения реализованы заранее, до начала учебного года, когда нагрузка на дороги традиционно возрастает.
