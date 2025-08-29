Роспотребнадзор дал рекомендации по подготовке к школе

Перед началом нового учебного года родителям стоит заранее позаботиться об образе жизни ребенка.
Отдельное внимание следует уделить режиму дня. Каникулы часто сбивают привычный график: дети позже ложатся спать, пропускают основные приемы пищи или заменяют их перекусами. Чтобы адаптация к школе прошла легче, специалисты советуют заранее вернуть стабильный распорядок. Подъем и отход ко сну должны обеспечивать не менее 9−10 часов сна, питание — включать полноценные завтраки, обеды и ужины, а также полезные перекусы.
Большое значение имеет физическая активность: прогулки на свежем воздухе и подвижные игры помогают укрепить иммунитет. Ограничение времени перед экранами перед сном также положительно влияет на качество отдыха. Яркий свет от гаджетов мешает выработке мелатонина и может привести к бессоннице, предупреждают врачи.
К учебному процессу стоит готовиться постепенно. Полезно вместе с ребенком пролистать учебники, повторить пройденные темы и попросить сформулировать свои знания. Это помогает настроиться на занятия. Важно научить школьника правильно сидеть за столом: спина прямая, ноги стоят на полу, руки свободно лежат на поверхности.
Необходимо заранее подготовить письменный стол и удобный стул подходящей высоты, позаботиться о хорошем освещении и приобрести все необходимые школьные принадлежности. Роспотребнадзор также напоминает о гигиенических привычках: мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, пользоваться индивидуальными предметами и прикрывать рот при кашле или чихании.
Еще один важный шаг — составление графика. Визуальное расписание поможет ребенку ориентироваться в предстоящих делах, снизить тревожность и равномерно распределить нагрузку. В распорядке дня необходимо оставить время для отдыха, дневного сна (для младших школьников), спорта и прогулок.