Роспотребнадзор дал рекомендации по подготовке к школе

Родителям также напомнили о профилактическом медосмотре: он обязателен не только для первоклассников, но и для всех школьников, помогает выявить заболевания на ранних стадиях, определить группу здоровья и допуск к занятиям физкультурой. Важно также не забывать о вакцинации по национальному календарю и ежегодной прививке от гриппа.